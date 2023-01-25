Врачи скорой помощи Петрозаводска вытащили с того света семейную пару

Петрозаводчанка написала в адрес БСМП письмо с благодарностью врачам, которые спасли ее и мужа от смерти.

На своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков опубликовал письмо петрозаводчанки, которая обратилась со словами благодарности за профессиональную работу и человечность к врачам Больницы скорой медицинской помощи.

«…Никогда бы не подумала, что такое может с нами произойти, но жизнь преподносит сюрпризы. И я благодарна судьбе, что в этот тяжелый период нас окружали такие замечательные люди. Не берусь оценивать профессионализм, пусть это делают люди, причастные к медицине. Но то, что нас двоих с мужем вытаскивали с того света, это факт. А вот то, что люди тут работают с широкой душой и чутким сердцем, стало приятной неожиданностью. Такого внимательного и в какой-то мере даже трепетного отношения я и представить себе не могла», - написала петрозаводчанка Ирины К. в адрес работников Больницы скорой медицинской помощи.

Как уточнил министр Михаил Охлопков, в письме женщина рассказывает о том, как специалисты БСМП спасли сначала ее мужа, который поступил в больницу с тяжелыми ножевыми ранениями и больше месяца пробыл в ИТАРе, а затем и ее.

«Такие письма особенно дороги», - признался Михаил Охлопков.

Глава ведомства рассказал, что мужа петрозаводчанки стабилизировали и перевели из ИТАР в общую палату. А женщина, изрядно понервничав после трагического случая с родным человеком, сама оказалась на больничной койке с обострением редкого хронического заболевания, требующего дорогостоящего лечения. Больше года она ждала приглашения на консультацию в НИИ интерстициальных и орфанных заболеваний легких Первого Санкт-Петербургского медицинского университета им. академика И.П. Павлова. Из-за обострения болезни поездка могла сорваться.

Этого не случилось. В результате правильно подобранной терапии состояние пациентки улучшилось. В сопровождении специалистов территориального центра медицины катастроф она была транспортирована из БСМП в клинику Санкт-Петербурга – от палаты до палаты.

Всё успешно разрешилось. Сейчас оба пациента уже дома.