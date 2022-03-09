Врачи сообщили о состоянии девочки, пострадавшей в жуткой аварии в Петрозаводске

В Минздраве рассказали, как себя чувствует девочка, сбитая на прошлой неделе на улице Мурманская.

Девочка 2010 года рождения, получившая травму в жуткой аварии на улице Мурманская в Петрозаводске, в данный момент находится в ДРБ. Как уточнили «Столице на Онего» в пресс-службе Минздрава, врачи оценивают состояние ребенка как тяжелое, с положительной динамикой. Девочка находится в сознании, ее лечение продолжается.

Напомним, жуткая авария с участием ребенка произошла 10 марта в Петрозаводске на улице Мурманской — легковой автомобиль Citroën сбил девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От сильного удара школьницу отбросило на несколько метров. На место прибыла карета Скорой помощи, доставившая пострадавшего ребенка в больницу.

Буквально через час после аварии трактор расчистил снежные сугробы, окружавшие пешеходный переход, на котором произошла авария.