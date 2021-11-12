Врачи сообщили о состоянии здоровья человека, застрявшего в заборе в Петрозаводске

Мужчине, который повис на заборе и травмировался, потребовалась госпитализация.

Человек, который пятого декабря застрял в заборе и был вызволен оттуда спасателями, госпитализирован в травматологическое отделение больницы скорой помощи. Сейчас пациент находится в клинике. Об этом «Столице на Онего» сообщили в Минздраве Карелии.

В министерстве рассказали, что состояние пациента удовлетворительное, он получает лечение.

Напомним, ЧП произошло ранним утром пятого декабря в Петрозаводске у дома № 34 по улице Машезерской. По имеющейся информации, человек застрял в заборе. Спасателям пришлось разрезать ограждение, чтобы помочь пострадавшему.