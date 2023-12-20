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Врачи станции скорой помощи Петрозаводска рассказали, к кому выезжают быстрее

Новости. Общество
14:52, 21 Декабря 2023
фото: РБ СЭМП

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В праздники и будни на станции скорой и неотложной помощи РБ СЭМП есть приоритет вызовов.

Новогодние праздники всегда добавляют работы сотрудникам станции скорой и неотложной помощи РБ СЭМП (бывшей БСМП Петрозаводска). Традиционно число вызовов в это время увеличивается. У кого-то петарда взорвется в руках, кто-то получит травму, катаясь с горки на ледянках и ватрушках, а кто-то отравится алкоголем или заснет в сугробе. Немало пострадавших обычно и при ДТП, когда водители не учитывают погодных условий или садятся за руль пьяными. И после каникул, во время которых люди даже с хроническими заболеваниями часто ни в чем себе не отказывают, скорая помощь очень востребована. Как правило, через три дня после праздников все вспоминают о своих холециститах, панкреатитах и других недугах, входящих в стадию обострения.

«У каждого человека в доме должна быть аптечка с жаропонижающими, гипотензивными (корректирующие давление) препаратами, градусником, пластырем. Если человек чем-то болен, то он должен подготовиться к праздникам и запастись своими лекарствами. А нас нередко вызывают на порез пальца, на температуру, при этом не зная, какая она, потому что градусника нет. Приезжайте – вы обязаны! Мы знаем свои обязанности, у нас их целый перечень. Диспетчер понимает, нужно отправлять бригаду или нет. Существует критерий срочности вызовов. Информационная система сразу определяет срочность. Все зависит от того, на что жалуется пациент, где он находится – дома, на улице, в общественном месте. Так, выстраивается приоритет вызовов, куда нужно выехать быстрее, где пациент может немного подождать», - рассказала исполняющая обязанности зам главврача по скорой медицинской помощи Светлана Михайлюк.

Как работает станция скорой и неотложной медицинской помощи Петрозаводска в будни и праздники, читайте в материале «Бесстрашная скорая помощь».

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