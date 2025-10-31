Врачи узких специальностей будут принимать петрозаводчан по выходным дням

Республиканская больница имени В.А. Баранова опубликовала график, согласно которому в ноябре и декабре врачи узких специальностей примут пациентов.

Согласно этому графику, петрозаводчане смогут в выходные дни ноября и декабря прийти на прием к специалистам узкой специальности — врачам, которые глубоко изучают одну область здоровья человека: систему органов, конкретное заболевание или группу состояний (прим. автора).

9 выходных дней и 5 поликлиник — у жителей города есть все возможности, чтобы решить свое медицинские вопросы в удобное для них время.

