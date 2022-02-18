Врачи в Карелии борются за жизнь 8 крайне тяжелых больных коронавирусом

Всего в ковидных стационарах находятся 1 047 пациентов, сообщил Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

На 21 февраля в Республике Карелия зарегистрирован 120061 инфицированный коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выявлены 1065 инфицированных, из них непривитых — 1044 (98%).

В ковидных стационарах получают лечение 1047 пациентов, в состоянии средней тяжести — 992 человека, в тяжёлом — 47 (из них непривитых — 44).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 8 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 111416 человек, за последние сутки — 989.

За сутки зарегистрирован 1 умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1381 человека.