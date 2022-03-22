Врачи в Карелии откликнулись на просьбу монахов с Валаама о помощи и отправят им медикаменты

Сортавальская ЦРБ собрала гуманитарную помощь для Валаамского мужского монастыря, который пожаловался на дефицит лекарств.

Об этом сообщили «Столице на Онего» в администрации больницы. Посылку с медикаментами обещают передать с первым же транспортом, который отправится на остров.

ЦРБ также предложила монахам воспользоваться услугами фельдшерско-акушерского пункта, который работает на Валааме - там можно получить лекарства и медицинскую помощь.

Обращение с просьбой о помощи появилось в понедельник на сайте Валаамского монастыря.

«В это тяжелое для всей страны время мы вновь испытываем нехватку в лекарствах, а если учесть, что медицинские препараты, как и все остальное, наверняка будет продолжать дорожать, потребность в каком-то запасе лечебных средств, остро возрастает. Просим всех желающих о посильной помощи», - говорилось в сообщение монастыря.