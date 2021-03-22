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Врачи в ковид-центрах Карелии борются за жизни 54 тяжелобольных пациентов, 7 человек не могут сами дышать

Новости. Общество
09:47, 23 Марта 2021
фото: © Петр Ковалев/ТАСС
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В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 7 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 23 марта, в стационарах находятся 537 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 476 - в состоянии средней тяжести, 54 тяжелобольных и 7 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 4 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ - это означает, что аппарат полностью взял на себя функцию дыхания.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались три человека и заразились COVID-19 86. Всего в республике за время пандемии инфицирован 43 251 человек. Выздоровели – 40 067. Умерли 366 пациента.

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