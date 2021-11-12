Врачи в ковидных центрах Карелии борются за жизни трех крайне тяжёлых больных

Всего в ковидных стационарах находятся 720 пациентов, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По данным Михаила Охлопока на утро 11 декабря, в ковид-центрах республики получают лечение 720 человек, их них в состоянии средней тяжести – 639 человек, в тяжёлом – 78 (из них непривитых - 76).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизни 3 крайне тяжёлых больных.



За сутки зарегистрированы 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1118 человек.

Напомним, с 10 декабря в Карелии начался срок "антиковидной" изоляции жителей старше 45 лет.