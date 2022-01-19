Врачи в Петрозаводске спасли от ампутации руку молодому человеку

Пострадавший на производстве молодой человек благодаря профессионализму петрозаводских хирургов сохранил тяжело травмированную руку.

Как сообщили в Минздраве Карелии, сложнейшую операцию по восстановлению травмированной руки у молодого человека провели хирурги Больницы скорой медицинской помощи и Республиканской больницы им. В. А. Баранова. Тяжелые повреждения плеча, предплечья, артерии с нарушением кровоснабжения были следствием тяжелой травмы, полученной на производстве. Тем не менее, врачи приняли решение сохранить руку.

«Совместно с сердечно-сосудистыми хирургами из Республиканской больницы Дмитрием Мовчаном и Юлией Пранкантьевой специалистами была произведена сложнейшая реконструкция сосудистого русла с вшиванием вставки из предплечья на ладонно-артериальную дугу, потому что сосуды вокруг лучезапястного сустава были разрушены; произведена реконструкция костей предплечья. Кроме этого, сделан шов повреждённых сухожилий и мышц, доступных для восстановления», — сказал Михаил Мамошкин, заведующий травматологическим отделением БСМП, оперировавший пациента.

Работа осложнялась травмой артерий, поэтому важно было восстановить кровоток. Кроме того, необходимо было обеспечить заживляемость раны и защиту специальной конструкции, обеспечивающей функционирование встраемого шунта. Важна была ассистенция, работа велась с использованием увеличительной хирургической оптики.

Анестезиолог БСМП Виктор Ноженко обеспечил возможность длительного хирургического вмешательства. Были созданы условия не только для снятия болевого синдрома, но и для недопущения критического состояния организма — травматического и геморрагического шока, связанного с большой кровопотерей.

В результате своевременная помощь и профессионализм врачей позволили сохранить руку. Функционирование конечности было восстановлено. В планах — дальнейшие хирургические вмешательства, но без угрозы жизни и здоровью человека.