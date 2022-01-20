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Врачи в стационарах Карелии борются за жизни 628 коронавирусных больных, 10 пациентов не могут сами дышать

Новости. Общество
09:29, 21 Января 2022
фото: © Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

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На 21 января в Карелии зарегистрированы 93750 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 11221 ребёнок.

За прошедшие сутки выявлены 316 инфицированных (25 - дети), из них непривитых – 306 (96,8%).

В ковидных стационарах получают лечение 628 пациентов, в состоянии средней тяжести – 547 человек, в тяжёлом – 71 (из них непривитых - 69).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 10 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 89549 человек, за последние сутки – 321.

За сутки зарегистрированы 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1275 человек.

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Комментарии

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Изя
2022-01-21 09:49:27
Это ж как надо было выявлять болезни , лечить , чтобы довести людей до такого состояния Жуть . не медицина :)
Гость
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