Врачи в стационарах Карелии борются за жизни 628 коронавирусных больных, 10 пациентов не могут сами дышать

На 21 января в Карелии зарегистрированы 93750 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 11221 ребёнок.

За прошедшие сутки выявлены 316 инфицированных (25 - дети), из них непривитых – 306 (96,8%).

В ковидных стационарах получают лечение 628 пациентов, в состоянии средней тяжести – 547 человек, в тяжёлом – 71 (из них непривитых - 69).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 10 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 89549 человек, за последние сутки – 321.

За сутки зарегистрированы 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1275 человек.