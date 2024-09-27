Врачи впервые вылечили диабет первого типа

Врачи впервые в истории медицины смогли вылечить пациента с диабетом первого типа.

Китайские специалисты перепрограммировали стволовые клетки 25-летней девушки-диабетика и пересадили их обратно. Уже спустя три месяца после операции организм пациентки начал сам вырабатывать инсулин, теперь девушка может есть любые продукты и даже сахар, пишет ren.tv.

Уже больше года она живет без лекарств, как здоровый человек. Вскоре испытания должны расширить, и еще около 20 пациентов получат шанс на полное выздоровление.

Ученые из США, Китая и Австралии ранее разработали умный инсулин для диабетиков.