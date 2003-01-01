Врачи выявили рак у 2,5 тысяч жителей Карелии во время диспансеризации

Врачи выявили рак у 2,5 тысячи человек из 300 тысяч, прошедших диспансеризацию, выявили рак.

Медики в Карелии призывают не игнорировать диспансеризацию. По их словам, злокачественные новообразования занимают второе место среди причин смертности в Карелии. Одна из самых действенных мер по улучшению ситуации — раннее выявление онкопатологий. Это позволяет эффективнее проводить лечение, снизить количество запущенных форм болезни, увеличивает шансы на сохранение здоровья и жизни пациента, написал на своей странице в ВК главный онколог Карелии Ерванд Хидишян.

— С начала года почти 300 тысяч жителей Карелии уже прошли диспансеризацию, среди которых 2617 человек — с онкопатологией. Из них у 191- онкологический диагноз установлен впервые. У 182 человек — на ранней стадии, а это означает, что врачи раньше начнут лечение и у пациента будут почти стопроцентные шансы на полное выздоровление, — отметил он.

Записаться на диспансеризацию можно в регистратуре своей поликлиники, а также через портал Госуслуги.

Ранее в России ввели госпитализацию для диспансеризации граждан с ограничениями по здоровью.