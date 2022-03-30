Врачи за год спасли более 10 тысяч жителей глубинки Карелии

За год в Карелии более 10 тысяч человек получили медицинскую помощь в передвижных ФАПах, сообщили в Минздраве республики.

В 2021 году специализированными медицинскими организациями Республики Карелия осуществлено 358 выездов в районы, осмотрено 4,4 тыс. пациентов (в 2020 году – 4,5 тыс. пациентов).

По итогам осмотра 372 человека направлены на госпитализацию, 449 – на консультацию и дальнейшее обследование.

Специалисты центральных районных больниц совершили 415 выездов в сельские населенные пункты, осмотрели 19,1 тыс. пациентов (в 2020 году – 16,8 тыс. пациентов).

В прошлом году 10,7 тыс. пациентам в районах республики медицинская помощь оказана с использованием мобильных комплексов: в том числе передвижных ФАПов и флюорографических кабинетов, приобретенных в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Учреждения здравоохранения Республики Карелия продолжают выездную деятельность.