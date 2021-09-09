Вратарь киргизской команды пострадал на «Кубке дружбы народов» в Петрозаводске

Футбольный турнир «Кубок дружбы народов» среди представителей национальных и общественных объединений Карелии закончился для вратаря киргизской команды.
Он получил травму во время матча.
Об этом сообщается в группе турнира Вконтакте.
«Скорейшего выздоровления желаем вратарю команды „Ала-Тоо“ (Кыргызстан) Жантилееву Дамиру, получившему травму во время игры!», — говорится в сообщении.
Турнир ежегодно проводится в Петрозаводске с целью «гармонизации межнациональных отношений, сближению людей разных национальностей, знакомству с культурой, искусством, национальной кухней и самобытностью других народов, проживающих как в Карелии, так и за пределами нашей Республики», поясняют организаторы.
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