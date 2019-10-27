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Новости. Общество
15:51, 27 Октября 2019
фото: Столица на Онего

"Вред деловой репутации руководителю "Карелеспрома" причинили не оценки экспертов, а многомиллионная премия"

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Гендиректор "Кареллеспрома" Павел Дегтярев подал в суд на заслуженного журналиста Карелии Светлану Лысенко и потребовал с нее миллион рублей.

В такую сумму руководитель лесопромышленной компании оценил моральный вред от статьи о своей многомиллионной премии, которую ему назначили акционеры от республиканского правительства.

Казалось бы, после волны публикаций в российской прессе о премии в 26 миллионов рублей, которую решило выплатить собрание акционеров холдинга "Кареллеспром" его генеральному директору Павлу Дегтяреву, герой громкого скандала должен приложить все усилия для того, чтобы он скорее утих. Однако гендиректор лесопромышленной холдинговой компании, где на момент проведения собрания контрольный пакет акций находился в распоряжении республиканского правительства, предпочел судиться с журналистом деловой Интернет-газеты "Вести Карелии" Светланой Лысенко, которая первой рассказала о беспрецедентной для небогатого региона денежной выплате хозяйственному руководителю, назначенному на свою должность с ведома карельского руководства. Господин Дегтярев направил в городской суд Петрозаводска исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации, в котором потребовал взыскать миллион рублей с заслуженного журналиста Карелии, а также с делового издания, где 11 июля нынешнего года была опубликована статья "Ложка дегтя в бочке лесного меда: за что гендиректор "Кареллеспрома" получил 26 миллионов премии?".

"Категорически не согласна с предъявленным иском, – заявила журналист Светлана Лысенко, которую "Столица на Онего" попросила прокомментировать требования генерального директора "Кареллеспрома". – Я давно слежу за ситуацией в компании и не раз обращалась с просьбой дать экспертную оценку положения в ней известным специалистам в лесной отрасли. Так было и при подготовке этого материала, в котором генеральный директор "Кареллеспрома" увидел ущерб своей чести, достоинству и деловой репутации. Но, мне кажется, вред деловой репутации руководителю компании причинили не оценки экспертов, на которые ссылается журналист, а многомиллионная премия, которую он получил на фоне непростой социально-экономической обстановки в республике".

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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бюджет
2019-10-27 16:07:44
Может ещё и не хватило! Не один же он все «скушал».
Гостья
2019-10-27 17:12:49
бюджет,

Денег много не бывает..
Гость
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