Временные изменения движения транспорта произойдут в микрорайоне Петрозаводска из-за реконструкции водопровода

На участках улиц Луначарского и Коммунистов организуют двустороннее движение транспорта, сообщили в администрации Петрозаводска.

С 5 июля на участке улицы Луначарского от дома № 61 до пересечения со Свирской улицей организуют двустороннее движение транспорта. Изменения призваны обеспечить проезд горожан к жилым домам на время производства работ по реконструкции водопроводных сетей. До окончания ремонта улица Луначарского (от проспекта Александра Невского до дома № 61 на улице Луначарского) будет перекрыта.

Также двустороннее движение транспорта организуют на участке улицы Коммунистов между улицами Промышленной и Чернышевского. Помимо этого, на время работ здесь будет запрещена остановка по обеим сторонам автодороги.

Администрация просит горожан с пониманием отнестись к неудобствам, вызванным ремонтом, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

Кроме того, напомним, что с 5 июля в связи с реконструкцией изменятся маршруты общественного транспорта. Подробности также можно найти на сайте администрации Петрозаводска.