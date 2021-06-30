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Временные изменения движения транспорта произойдут в микрорайоне Петрозаводска из-за реконструкции водопровода

Новости. Общество
16:08, 01 Июля 2021
фото: © кадр из видео

На участках улиц Луначарского и Коммунистов организуют двустороннее движение транспорта, сообщили в администрации Петрозаводска.

С 5 июля на участке улицы Луначарского от дома № 61 до пересечения со Свирской улицей организуют двустороннее движение транспорта. Изменения призваны обеспечить проезд горожан к жилым домам на время производства работ по реконструкции водопроводных сетей. До окончания ремонта улица Луначарского (от проспекта Александра Невского до дома № 61 на улице Луначарского) будет перекрыта.

Также двустороннее движение транспорта организуют на участке улицы Коммунистов между улицами Промышленной и Чернышевского. Помимо этого, на время работ здесь будет запрещена остановка по обеим сторонам автодороги.

Администрация просит горожан с пониманием отнестись к неудобствам, вызванным ремонтом, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

Кроме того, напомним, что с 5 июля в связи с реконструкцией изменятся маршруты общественного транспорта. Подробности также можно найти на сайте администрации Петрозаводска.

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