Временные ограничения движения транспорта будут введены на севере Карелии

Движение для всех видов транспорта будет временно перекрыто 22 и 23 июня на автодороге Р-21 «Кола»–Тикша–Ледмозеро–Костомукша–государственная граница с Республикой Финляндия.

Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Кола».

Ограничения будут действовать:

22 июня с 10.00 до 11.30 и с 12.00 до 13.00 — на участке с 14 по 19 км;

23 июня с 10.00 до 12.00 — на участке с 10 по 11 км.

В это время там будут проводиться буровзрывные работы.