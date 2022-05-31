Временный пункт приема шин откроется в субботу на аллее Отцов в Петрозаводске

Жители столицы Карелии смогут сдать использованную авторезину на утилизацию на Ключевой.

В субботу, 4 июня, с 10.00 до 20.00 на аллее Отцов в Петрозаводске будет организован пункт приема авторезины. Контейнер установят у пересечения аллеи с Траловым проездом. Автомобилисты смогут сдать использованные шины на утилизацию бесплатно, сообщили в администрации города.

В мэрии напомнили, отслужившие покрышки у горожан принимают в ПМУП «Автоспецтранс» по адресу: Петрозаводск, Вытегорское шоссе, д. 82. Один человек может бесплатно сдать не более четырех покрышек. Пункт приема работает без выходных с 9.00 до 16.00. Телефон: +7 (8142) 57-18-89.

За выброс и сжигание использованных шин нарушителям грозит штраф. Также запрещено захоронение отработанных шин и использование их в обустройстве газонов и клумб.