Время нахождения на самоизоляции сокращено

Постановление Роспотребнадзора о сокращении с 14 до 7 дней карантина по коронавирусу зарегистрировано в Министерстве юстиции и вступило в силу.

Как напомнил на своей странице в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, взрослые пациенты, находящиеся на самоизоляции по старым правилам, могут по истечении 7 дней выйти из самоизоляции и закрыть лист нетрудоспособности. Дети должны находиться на карантине 14 дней.

Подробности можно посмотреть в Постановлении главного санитарного врача России Анны Поповой.

РБК пишет, что Постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина с 14 до семи дней зарегистрировано в Министерстве юстиции России и вступило в силу, сообщил глава правительства Михаил Мишустин. Об этом говорится в Telegram-канале кабмина.