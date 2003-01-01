Задолженность горожан перед «РКС – Петрозаводск» превысила 289 млн рублей

АО «ПКС – Водоканал» продолжает работу по взысканию задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения: какие меры применяются к должникам?

Своевременная оплата коммунальных услуг в полном объеме — это обязанность, закрепленная в Жилищном кодексе (ст. 153). Также в нем указан порядок, сроки оплаты и ответственность за несвоевременное внесение платежей (ст. 155).

По состоянию на октябрь 2025 года общая задолженность абонентов компании превышает 289 млн рублей.

Предприятие применяет к неплательщикам весь спектр мер в рамках закона. Начинается все с досудебных мероприятий: уведомлений и предложений о добровольном погашении долга — это могут быть письма, СМС и иные уведомления, в которых указывается сумма долга, период, за который он накоплен, а также предупреждение о возможных последствиях неуплаты.

Затем компания вынуждена обращаться в суд. На основании судебных решений исполнительные документы направляются в Федеральную службу судебных приставов для дальнейшего взыскания.

С начала 2025 года судами вынесено 4 800 исполнительных листов на общую сумму более 65,7 млн рублей. Благодаря действиям судебных приставов в пользу компании возвращено свыше 23,3 млн рублей.

Промедление с оплатой услуг оборачивается для неплательщиков значительно большими расходами: кроме основного долга, они обязаны оплатить госпошлину 2 000 рублей и пени, которые начисляются в рамках исполнительного производства.

«ПКС — Водоканал» напоминает, что в случае систематического уклонения от оплаты возможно применение ограничительных мер, в том числе установка канализационных заглушек, а жизнь без работающей канализации представить довольно трудно. На сегодняшний день канализация уже отключена у 57 потребителей. При этом для должников возникают дополнительные издержки — оплата монтажных и демонтажных работ в размере 3 000 рублей.

Дополнительные ограничения для должников:

— арест банковских счетов — оплатить товары банковской картой не получится;

— арест имущества — автомобиль, технику и другие важные товары конфискуются;

— ограничение выезда из страны — про отпуск на море можно забыть;

— и другие меры, предусмотренные законодательством.

Приближаются новогодние праздники, не стоит омрачать их визитами судебных приставов, лучше оплатить долги за ЖКУ прямо сейчас. Если такой возможности нет — вы можете оформить договор о реструктуризации долга. Для этого нужно лично посетить Центр Единого Обслуживания по ул. Гоголя, 60 (режим работы: пн-пт с 8:00 до 18:00, тел. +7 (81-42) 56-04-31).

Группа компаний «РКС — Петрозаводск» призывает петрозаводчан своевременно оплачивать услуги и не доводить ситуацию до крайних мер. Добросовестная оплата ЖКУ — залог стабильности коммунальной инфраструктуры и вашего комфорта.