Время сбора ягод в лесах Карелии регламентировано приказом Минприроды

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии установило сроки заготовки лесных ягод.

Они указаны в приказе и. о. министра Алексея Павлова «Об установлении сроков заготовки пищевых лесных ресурсов».

В Прионежском, Кондопожском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Олонецком, Питкярантском, Пряжинском, Пудожском, Сортавальском, Суоярвском районах сбор черники должен начаться с 25 июля, брусники — с 20 августа, клюквы — с 15 сентября.

В других районах сбор ягод начнется позже — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».