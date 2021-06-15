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Время сбора ягод в лесах Карелии регламентировано приказом Минприроды

Новости. Общество
12:54, 16 Июня 2021
фото: pixabay

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии установило сроки заготовки лесных ягод.

Они указаны в приказе и. о. министра Алексея Павлова «Об установлении сроков заготовки пищевых лесных ресурсов».

В Прионежском, Кондопожском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Олонецком, Питкярантском, Пряжинском, Пудожском, Сортавальском, Суоярвском районах сбор черники должен начаться с 25 июля, брусники — с 20 августа, клюквы — с 15 сентября.

В других районах сбор ягод начнется позже — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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родитель
2021-06-16 15:00:39
Если ягод не будет или не вырастут к сроку, указанному Министерством, подавать иски в суд и нещадно штрафовать чиновников. Они скоро походы в туалет станут регламентировать.
Leopol'd
2021-06-16 14:39:48
Ягоды обязаны послать письменное уведомление в министерство о своей зрелости. Под страхом штрафов!
кир
2021-06-16 14:56:34
Leo опять шедевры глупости сочиняешь на работе. Не смешно.



,
VladPTZ
2021-06-16 14:13:18
Тогда если ягоды не вырастут к этим датам куда жаловаться? :)
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