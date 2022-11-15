Врешь – не уйдешь! Инспекторы ГИБДД Петрозаводска ловят водителей-нарушителей по-современному (ФОТО)

В Петрозаводске состоялось мероприятие, где инспекторы ГИБДД с помощью современных технологий вычисляли на дороге нарушителей и привлекали к ответственности.

Сегодня, 15 декабря, в полдень на Древлянском кольце, на пересечении Лесного проспекта и Лососинского шоссе, автоинспекторы ГИБДД Петрозаводска провели специальное профилактическое мероприятие, в ходе которого с помощью современных технологий вычисляли нарушителей и привлекали в административной ответственности.

Так, используя планшет, сотрудники Госавтоинспекции подключались к стационарной камере и задавали параметры поиска. Камера сама в автоматическом режиме выявляла из потока транспорта автомобили нарушителей, имеющиеся в базе. Инспектор получал об этом уведомление на планшет и останавливал нужное транспортное средство.

Как рассказал старший инспектор отделения пропаганды ГИБДД Петрозаводска Борис Патрашкин, такие современные технологии позволяют выявить нарушителей еще до остановки автомобиля.

«Система выдает сотруднику на планшет госномер и марку авто, который имеет определенные нарушения. Мы останавливаем указанный автомобиль, проверяем документы, привлекаем нарушителей к административной ответственности. Например, если нарушены правила регистрации, то снимаем госномера. Автомобили злостных нарушителей, преступивших закон неоднократно, могут быть перемещены на специализированную стоянку, а сами водители оштрафованы», — объяснил Борис Патрашкин.

По словам инспектора ГИБДД, с помощью такой системы можно зафиксировать:

— автомобиль, который находится в федеральном розыске

— автомобили-двойники с подложными госномерами

— автомобили с прекращенной регистрацией

— автомобили, которыми управляют водители, имеющие неоплаченные штрафы за нарушения ПДД

— автомобили, собственники которых лишены права управления.

Накануне, в ходе специального профилактического мероприятия инспекторы ДПС остановили 47-летнего водителя, у которого имелось 108 неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения — превышение установленной скорости движения, выявленные с помощью автоматической фиксации правонарушений. В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции Петрозаводска возбуждено 108 дел об административных правонарушениях, все они направлены для рассмотрения в мировой суд.

За неуплату штрафа в указанный срок предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в двукратном размере ранее неуплаченного штрафа, но не менее 1000 рублей, либо административный арест до 15 суток. При этом первоначальный штраф также должен быть оплачен.

Как отметили в ГИБДД Петрозаводска, в городе профилактические мероприятия с использованием современных технологий продолжатся.