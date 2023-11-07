Жителю Карелии присвоили почетное звание

По указу главы региона Кузнецову Павлу Михайловичу было присвоено почетное звание «Заслуженный спасатель Республики Карелия».

О вручении государственной награды, которое состоялось в среду 8 ноября, сообщили в карельской поисково-спасательной службе.

За высокий профессионализм и заслуги в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,

проведении аварийно-спасательных работ и спасении жизни людей на территории республики начальник Медвежьегорского поисково-спасательного отряда Кузнецов Павел Михайлович награжден государственной наградой Карелии.

Так, по Указу главы региона Павлу Михайловичу присвоено почетное звание «Заслуженный спасатель Республики Карелия».



За спиной почетного спасателя — 22 года поиска без вести пропавших и потерявшихся людей, оказания помощи населению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий. Павел Михайлович имеет 8 рабочих специальностей спасателя, провел более 450 поисково-спасательных работ на суше и на воде, водолазный стаж — 21 год, а на егу счету — более 50 спасенных жизней.

Коллеги-спасатели поздравили в сети Павла Михайловича с получением высокой награды.