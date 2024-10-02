«Гордимся нашим земляком!» — участнику спецоперации из Карелии вручили медаль «За отвагу»

Жителю Сегежского округа, участнику спецоперации, вручили высокую награду.

О встрече с участником специальной военной операции рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Сегежского округа Марина Гусева.



За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, участнику специальной военной операции Шорохову Сергею Сергеевичу вручили медаль «За отвагу», сообщила Марина Гусева.



Смелость, мужество и героизм земляка в ходе спецоперации — это достойный пример для всех жителей нашей страны. Рискуя жизнью, с честью и достоинством он отстаивает национальные интересы нашей страны, отметила глава Сегежского округа.



Марина Гусева поздравила Сергея с заслуженной наградой и пожелала крепкого здоровья, успехов и семейного благополучия.

«Гордимся нашим земляком!» — написала автор публикации.