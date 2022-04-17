Все 16 новых троллейбусов поступили в Петрозаводск

Мэрия Петрозаводска сообщает, что вологодское предприятие «Транс-Альфа» досрочно выполнило условия контракта по поставке троллейбусов в карельскую столицу.

В минувшую пятницу вологодское предприятие «Транс-Альфа» поставило два оставшихся новых троллейбуса. Таким образом, все 16 машин уже находятся в карельской столице. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Троллейбусы будут проходить пусконаладочные работы. Ожидается, что все новые машины выйдут на линию в апреле — начале мая.

Ранее сообщалось, что новые троллейбусы вызвали споры среди жителей Петрозаводска.