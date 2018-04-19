Все "батутники" Петрозаводска могут закрыть из-за несоответствия пожарной безопасности

В управлении МЧС по Карелии не исключают, что четыре батутных центра в Петрозаводске могут быть закрыты по решению судов из-за нарушений требований пожарной безопасности.

Об этом заявил заместитель начальника управления МЧС по Карелии Александр Овчинников после ведомственного совещания, посвященного итогам проверки торговых и спортивных центров в Карелии, проведенных после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

"Все четыре батутных центра размещены в помещениях, изначально не предназначенных для физкультурно-оздоровительных центров. В одном из батутных центров – на улице Архипова – в принципе не было систем автоматической противопожарной защиты, систем сигнализации, оповещения. Большие сомнения были в состоянии автоматической противопожарной защиты в "Невесомости". Та, система, которая установлена… большие сомнения, что она сработает при возникновении пожара, корректно сработает и своевременно.

Большие нарушения были в организации эвакуации людей из здания", - рассказал Овчинников.

По его словам, во всех центрах спортивные конструкции объектов фактически перегородили двери эвакуационных выходов.

Можно ли устранить нарушения в спортивных центрах и какие еще общественные объекты в городе опасны для посещения, читайте здесь.