«Все билеты на «Онежскую маску» улетели за три дня»

В нынешнем году церемония вручения республиканской театральной премии пройдет на сцене Национального театра Карелии.

Все билеты на церемонию награждения лауреатов XXI республиканской театральной премии «Онежская маска» «улетели за три дня». Об этом заявила журналистам председатель Союза театральных деятелей Карелии Снежана Савельева, выступая сегодня на пресс-конференции, посвященной предстоящей церемонии. По словам Тимашевой, «никто даже не успел осознать, катастрофа это или удача».

Как было отмечено на пресс-конференции, премия будет вручена в восьми номинациях — «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучший эпизод», «Дебют», «Лучшая роль в спектакле для детей» и «Лучший актерский ансамбль». В нынешнем году на них претендуют 43 работы.

Кроме того, «Онежская маска» будет присуждена в пяти специальных номинациях — премия «Форс-мажор» от жюри премии, «Премия критиков» от секции театральных критиков Союза театральных деятелей Карелии, «За честь и достоинство» от правления СТД Карелии, «За преданность театру» от Совета директоров театров и Премия имени Людмилы Живых от председателя СТД Карелии.

«Я, естественно, больше всего спектаклей смотрю в Москве, хотя много бываю в городах русской провинции. После того, как мы смотрели спектакль Национального театра Карелии на малой сцене, версию «Чайки» (16+), и после того, как мы смотрели спектакль вечером в «Творческой мастерской» «Фото на развалинах» (16+), мне внутренний голос где-то в ночи сказал: «Интересно, неужели для того, чтобы увидеть хороший театр, нужно уехать подальше от Москвы?», — призналась журналистам театральный критик из российской столицы Марина Тимашева, которая возглавляет жюри премии.

В нынешнем году вручение «Онежской маски» пройдет 27 марта на сцене Национального театра. Как рассказала ведущая и одна из авторов сценария церемонии, заслуженная артистка Карелии Виктория Федорова, зрителей будут ждать оригинальные номера, объединенные одной темой — «В гостях у сказки, или Безумное чаепитие» (12+).

«Мы предоставим вам такую мешанину, что вы даже не представляете, что там будет, — пообещала Виктория Федорова. — С ведущими, как всегда, будет сюрприз».