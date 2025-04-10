«Всё больше людей заинтересованы историей нашей страны». Элиссан Шандалович принял участие в «Диктанте Победы»

В преддверии 9 Мая международная акция «Диктант Победы» состоялась в России и в других странах.

Председатель Законодательного Собрания республики Элиссан Шандалович написал диктант на одной из площадок мероприятия, в медвежьегорской школе им. А. Фанягина.

Спикер карельского парламента отметил, что принимает участие в традиционной акции уже четвертый раз, но впервые отвечает на вопросы диктанта в новой школе в родном Медвежьегорске. По его мнению, задания были достаточно сложными, а самым трудным для него оказался вопрос о том, кто был наставником Владимира Высоцкого.

Особенность акции этого года — в том, что были некоторые задания связывали события Великой Отечественной войны с новейшей историей — событиями специальной военной операции, поделился впечатлениями Элиссан Шандалович.

«Вопросы требуют широкого кругозора, и не только знания истории Великой Отечественной войны. Я думаю, это хорошо, это заставляет учиться. Честно могу сказать, что готовился к диктанту, хотел показать хороший результат. Но самое главное не результат, а то, что все больше и больше людей заинтересованы историей нашей страны, с самого молодого возраста», — сказал Председатель Законодательного Собрания.

Элиссан Шандалович отметил, что главная задача акции — сохранение исторической памяти, передача ее из поколения в поколение. При этом с каждым годом количество участников растет.

Международная акция «Диктант Победы» проводится 25 апреля в России и 90 странах мира. Задания можно выполнять очно на площадках акции или онлайн — на сайте диктантпобеды.рф.