Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
13:03, 15 Июня 2018

Все больше жителей России подписываются под петицией против повышения пенсионного возраста

По теме

Мэрия потребовала снести павильон сети "Олония" в Петрозаводске
15.06.18 14:45
Почему девушки так любят получать в подарок мягкие игрушки
15.06.18 14:31
Собранные петрозаводчанами на капремонт средства могут остаться неосвоенными
15.06.18 13:31
Все новости
Загрузка...

Под электронным документом на данный момент подписались больше 320 тысяч человек.

Петиция против повышения пенсионного возраста, созданная объединением профсоюзов "Конфедерация труда России" и размещенная на сайте change.org, набирает все больше подписей после вчерашнего объявления правительства о повышении пенсионного возраста.

Документ адресован президенту России Владимиру Путину, председателю правительства Дмитрию Медведеву, председателю Госдумы Вячеславу Володину и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

"Мы, граждане Российской Федерации, представители независимых профсоюзов и общественных организаций, считаем, что для повышения пенсионного возраста в России сегодня нет оснований, а проблемы дефицита и финансирования пенсионного фонда могут быть решены иным путем", - сказано в документе.

В петиции приводятся данные Росстата согласно которым, в 62 субъектах Российской Федерации средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин меньше 65 лет, а в трех субъектах - меньше 60 лет. При сохранении демографических тенденций в целом по России, до 65 лет не доживет 40% мужчин и 20% женщин. Реализация предложения о повышении пенсионного возраста будет означать, что значительная часть российских граждан не доживет до пенсии. По сроку продолжительности жизни Россия находится во второй сотне стран, проигрывая лидерам по 10 лет и более.

Создатели петиции видят причины дефицита средств пенсионного фонда в "серых" зарплатах. "В основе нелегальной занятости лежит законодательное бесправие работников, не позволяющее им эффективно бороться за свои трудовые права, в том числе за легальную занятость и полностью "белую" заработную плату. Именно борьба с неофициальной занятостью должна стать основным решением проблемы дефицита пенсионного фонда. Положительные результаты могло бы принести увеличение ответственности работодателей за применение "серой" занятости, за уход от уплаты налогов и страховых сборов", - считают авторы петиции.

"Мы обращаемся к президенту Российской Федерации, правительству, Федеральному Собранию с требованием не допустить повышения пенсионного возраста, начать широкое обсуждение с участием профсоюзов и других общественных организаций комплекса экономических мер, способных поднять жизненный уровень населения и решить проблему наполнения пенсионного фонда без повышения пенсионного возраста", - говорится в завершении текста.

По теме

Мэрия потребовала снести павильон сети "Олония" в Петрозаводске
15.06.18 14:45
Почему девушки так любят получать в подарок мягкие игрушки
15.06.18 14:31
Собранные петрозаводчанами на капремонт средства могут остаться неосвоенными
15.06.18 13:31
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2018-06-15 14:38:09
"Мы писали, мы писали
О стабильности мечтали
Снова "за" голосанем
И опять писать начнем."

Оле-оле-оле-оле, сами пенсии прокакале!
Изя
2018-06-15 14:11:01
Что ж и это выход .
ProstoGrazhdanin
2018-06-15 13:44:31
Надо на улицу выходить, а не петиции подписывать :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.06.2018, 12:17
Под Петрозаводском на женщину напала змея
14.06.2018, 22:00
С 1 июля налоговая получит полный контроль над счетами россиян
11.06.2018, 09:43
Стала известна судьба ребенка, чья мама умерла в роддоме Петрозаводска
08.06.2018, 11:28
Медведев приедет в Карелию в конце июня
08.06.2018, 09:59
Город, в котором я родился, убивают
12.06.2018, 12:00
ВИДЕО: Лось бежит по улицам Петрозаводска

Аналитика

13.06.2018 15:41
Политкухня
Имперские замашки 5
Шаг за шагом имперское сознание оказывает заметное влияние на общественную жизнь в Карелии.
В Карелии вступают в силу новые штрафные санкции 2
08.06.2018 12:43
"Отправляем детей в школу и боимся - вернутся они или нет" 1
08.06.2018 09:51
"Это – игра в договорняк" 2
07.06.2018 12:08
Шандалович: "Единая Россия" выдвинет на выборы сильную команду народных кандидатов" 12
04.06.2018 16:02
Вся аналитика

Чтиво

14.06.2018 10:00
Без политики
"Стали лучшими, потому что работаем на совесть"
Специалисты "ПКС-Водоканал" привезли главный приз с престижного конкурса профессионального мастерства.
"Мы – первопроходцы" 5
13.06.2018 11:48
Город, в котором я родился, убивают 8
08.06.2018 09:59
Сколько стоит сборная России?
06.06.2018 14:19
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
Сегодня 11:06
все фото и видео

Опрос

Как сборная России по футболу выступит на ЧМ-2018?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»