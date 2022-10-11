Все для пациентов: больше 12 млн рублей потрачено на ремонт больницы в Питкярантском районе Карелии

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о ремонте в Питкярантской ЦРБ.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков отметил, что при проведении ремонтов в медицинских учреждениях всегда в приоритет ставятся пациенты и все делается, в первую очередь, для их удобства.

«Когда мы приступаем к капитальным ремонтам по всем медицинским организациям, то, в первую очередь, ремонтируем те помещения, где находятся пациенты и посетители поликлиник. И только на самом последнем этапе административные помещения», — сказал министр здравоохранения республики.

К ремонтам Минздрав подходит комплексно: создаются современные многофункциональные и логистически продуманные учреждения.

Сегодня, 26 октября, по словам Михаила Охлопкова, они вместе с главой республики Артуром Парфенчиковым осмотрели отремонтированный главный корпус Питкярантской ЦРБ.

«Отремонтированы рентген-кабинет, коридор на втором этаже, хирургическое отделение, отделение восстановительного лечения, реанимационное отделение и операционный блок, входные группы и лестничные марши. В ходе ремонта заменены окна, двери, полы, потолки, коммуникации. Создана удобная навигация для пациентов», — рассказал Михаил Охлопков.

В этом году, по словам главы Минздрава Карелии, на ремонт больницы было выделено 12,5 млн рублей.

В 2022 году для Питкярантской ЦРБ закупили новый цифровой маммограф, аппараты УЗИ, операционную лампу, операционный стол, эндовидеохирургическую стойку и другое оборудование, в том числе мебель.

«Отмечу, что сейчас в больнице нет ни одного старого аппарата У. И. Капитальный ремонт и приобретение оборудования выполнены по программе модернизации первичного звена здравоохранения», — отметил министр здравоохранения Республики Карелия.