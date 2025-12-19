«Все должно выстраиваться вокруг семьи»: Шандалович назвал главные темы Прямой линии с президентом

Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович назвал семейную поддержку, заботу об участниках спецоперации и историческую связь поколений ключевыми темами Прямой линии с президентом Владимиром Путиным.

Шандалович отметил, что темы поддержки семей, демографии и повышения качества жизни стали на мероприятии сквозными. В своем комментарии он процитировал президента: «Всё должно выстраиваться вокруг семьи».

— За последние несколько лет в Карелии на законодательном уровне был принят целый ряд важных решений по поддержке семей: выплата студенткам при рождении ребёнка, материальное поощрение в 1 миллион рублей женщин со званием «Мать-героиня», расширение направлений использования регионального материнского капитала и др. И вместе с Правительством Карелии мы продолжим их дополнять, — отметил Шандалович.

Вторым безусловным приоритетом стало все, что связано с поддержкой бойцов специальной военной операции и их семей.

— Президент подробно остановился на ситуации на фронте, помощи бойцам и их семьям, адаптации ветеранов к мирной жизни. Верховный Главнокомандующий ясно обозначил: стратегическая инициатива полностью на стороне ВС РФ, а все цели и задачи СВО будут достигнуты, — добавил председатель Заксобрания Карелии.

Владимир Путин дал конкретные ответы на все прозвучавшие вопросы, подвел итоги и определил стратегические направления развития России.

— Это был откровенный, как всегда, диалог. На этой Прямой линии меня тронуло послание будущим потомкам, которое Владимир Владимирович легко сформулировал, потому что для него Россия — смысл жизни, а интересы Родины и благополучие жителей — всегда на первом месте, — считает Шандалович.

Текст для капсулы времени Элиссан Шандалович привел на своей странице в соцсети:

— Мы, жившие в России, в нескончаемом потоке времени, в XX и XXI веке с благодарностью воспринимали все, что было сделано нашими предшественниками, нашими предками. Мы жили, как все, везде и всегда нашими текущими заботами, но мы не стояли на месте. Мы шли вперед, боролись, сражались, наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время. Мы думали о будущем, думали о вас.И если в ваших руках сейчас наше послание, это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего бесконечного потока времени. Это значит, что и вы чувствуете и понимаете связь времен. Это очень важно. Поздравляем вас с этим. Это значит, что и мы, когда работали, сражались, думали о вас, жили не напрасно. И у нас многое получилось.Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами, чтобы вы были счастливы, чтобы ваши дети, ваши внуки и правнуки ваши гордились вами так, как мы в наше время гордимся нашими отцами, дедами и прадедами.