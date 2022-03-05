Все электронные кошельки на картах МИР продолжат работать без ограничений

Сбербанк напомнил, что любую оплату на терминалах банка можно проводить с картами, выпущенными банками РФ, просто вставив карту или приложив ее бесконтактно.
Ограничения коснутся сервисов токенизации карт Visa и Mastercard, которые работают в кошельках ApplePay, GooglePay, SamsungPay, Garmin Pay и SberPay (Android NFC).
При этом, в настоящее время сервисы работают, ограничения вступят в действие 10 марта 2022 года.
Cервисы Сбера ПлатиQR, SberPay (онлайн) и сервисы СБП ограничения никак не затронут.
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