Легендарный тренер Олег Романцев дал совет жителям Карелии

«Столица на Онего» побывала на матче ветеранов московского «Спартака» и пообщалась с Олегом Романцевым, Ринатом Дасаевым и Валерием Шмаровым.

22 ноября в спортивном центре «Коралл» в Петрозаводске состоялась товарищеская игра легенд футбольного «Спартака» с фанатами и автограф-сессия. Зал был полон: 400 человек пришли, чтобы вживую увидеть Романцева, Дасаева и других ветеранов самой народной команды России.

Ринат Дасаев, Олег Романцев, Валерий Шмаров, Юрий Ковтун, Константин Головской, Григорий Евтушенко, Евгений Поляков, Дмитрий Хлестов, Рамиз Мамедов, Александр Панов приехали в Петрозаводск, чтобы пообщаться и поиграть с фанатами «народной команды России».

«Столица на Онего» побывала на мероприятии. Нашему журналисту удалось поговорить с Олегом Романцевым, Ринатом Дасаевым и Валерием Шмаровым.

Легендарный тренер дал совет жителям Карелии и он не связан с футболом. 70-летний Ринат Дасаев рассказал, почему до сих пор не может усидеть дома и в чем видит смысл своей жизни сейчас. Звездный нападающий Валерий Шмаров поделился чему, по его мнению, учит футбол.

