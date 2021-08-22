«Все это тошнотворно»: жительница Петрозаводска возмущена неубранными помойками (ФОТО)

Горожанка увидел на Древлянке контейнерную площадку, переполненную мусором, который не вывозится, и возмутилась работой подрядчика.

В редакцию «Столицы на Онего» обратилась петрозаводчанка, которая рассказал, что 20 августа с утра шла по тротуару на бульваре Интернационалистов, недалеко от дома № 10, и увидела контейнерную площадку, переполненную мусором.

«Тротуар прилегает к детскому садику. Мне непонятно, за что мы платим деньги людям, которые должны вовремя вывозить мусор? Почему мы должны ходить не по чистой дороге, а по мусорной свалке? Выглядит все это тошнотворно. Не должно быть такого в городе, причем это не какая-то территория на отшибе, а центр микрорайона. И когда наведут порядок в уборке мусора?», — возмутилась горожанка.

По словам автора обращения, проблема не решается годами.