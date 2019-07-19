Все имущество осужденного за взятки и педофилию экс-депутата Романова выставили на торги

Имущество бывшего депутата и бизнесмена Ивана Романова, осужденного за взятки и педофилию, на сумму почти в 12,5 млн рублей будет выставлено на торги, сообщили в управлении службы судебных приставов Карелии.

В отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП Карелии 18 июня 2018 года поступил исполнительный документ о взыскании с Романова штрафа, назначенного в качестве наказание за уголовное преступление, в размере 16,5 млн рублей.

В 60-дневный срок для добровольного исполнения требований исполнительного документа должник штраф не оплатил.

В сентябре 2018 года судебный пристав наложил арест на квартиру и нежилые помещения - гаражный бокс и подсобное помещение, принадлежащие должнику Романову на праве собственности.

Специалисты оценили квартиру и хозяйственные помещения на сумму немногим более 10 млн рублей, гаражный бокс в 1,4 млн рублей, моторное судно Prestige-32 2008 года постройки в 1,035 млн рублей.

По истечении 10 дней имущество будет предано на торги. Стоимость всего перечисленного имущества должника Романова покрывает бОльшую часть задолженности в пользу государства.

Напомним, в 2012 году по делу о педофилии Романов был признан виновным в сексуальных связях с курсантами Петрозаводского речного училища Кроме того, суд вынес ему приговор за пособничество при получении взяток бывшим директором музея "Кижи" Андреем Нелидовым. По совокупности приговоров Романову назначено наказание в виде лишения свободы на 21 год и 16,5 млн. рублей штрафа.