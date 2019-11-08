Новости
Сегодня, 08 Ноября 2019
Бывший премьер-министр правительства Карелии Олег Тельнов занял руководящий пост в одной из структур Газпрома – он стал начальником Управления теплоэнергетики ООО "Межрегионгаз" в Санкт-Петербурге.
08.11.2019, 15:15
Строительство объекта будет вестись по решению Госкомиссии по подготовке к 100-летию образования Карелии в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года", сообщили в республиканском Минтрансе.
08.11.2019, 15:07
Дмитрий Лобанов стал победителем первенства России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщили в Минспорта Карелии.
08.11.2019, 14:53
Мэрия Петрозаводска зафиксировала факты отсутствия противогололедных материалов на придомовых территориях.
08.11.2019, 14:47
Министерство имущественных и земельных отношений Карелии готовит изменения в законодательстве, которые позволят снизить размер арендной платы за земельные участки для малого и среднего бизнеса на 70%.
08.11.2019, 14:46
На фестивале оперы "ОпераVita" выступит заслуженная артистка России, лауреат премии "Золотая маска" Надежды Павловой, сообщили в Минкультуры Карелии.
08.11.2019, 14:31
На дороге в субботу и воскресенье может образоваться гололедица, сообщили в ГИБДД Карелии.
08.11.2019, 14:25
Стали известны подробности скандала с переехавшей в поселок Карелии из Иркутска многодетной женщины-фельдшера.
08.11.2019, 14:14
На прошлой неделе представители бизнеса сразились с министрами и работниками правительства в интеллектуальной игре квиз "Разумные люди".
08.11.2019, 14:11
В полицию Костомукши о хищении ящика для сбора средств на содержание бездомных животных заявила 38-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.
08.11.2019, 14:08
В полицию Калевальского района обратилась 52-летняя местная жительница, сообщили в МВД Карелии.
08.11.2019, 13:31
Спасатели пришли на помощь застрявшему в грязи школьнику в Пудоже, сообщили в правительстве Карелии.
08.11.2019, 12:55
Депутат Заксобрания Карелии Леонид Лиминчук прокомментировал законопроект по увеличению ветеранских выплат.
08.11.2019, 12:41
В полицию Лоухского района с заявлением о краже обратились владельцы заведения общепита, сообщили в МВД Карелии.
08.11.2019, 12:10
"Эпидемия" стала первым российским сериалом, вошедшим в основной конкурс международного фестиваля сериалов CannesSeries, который проходил в апреле в Каннах.
08.11.2019, 12:07
Строительные компании, потенциально способные участвовать в программе капремонта жилья в Карелии, в большинстве случаев отказываются от этой работы.
08.11.2019, 12:05
Предприниматели карельской столицы приступили к замене вывесок, а тем, кто этого не сделает, грозит административная ответственность, сообщили в мэрии Петрозаводска.
08.11.2019, 11:59
Администрация столицы Карелии планирует до конца 2020 года полностью завершить работу по внесению изменений в Генеральный план города, чтобы узаконить строительство на земельных участках, оказавшихся вне закона по решению суда.
08.11.2019, 11:24
В полицию с заявлением о разбое обратилась 70-летняя петрозаводчанка, сообщили в МВД Карелии.
08.11.2019, 11:14
К 15 декабря в селе Шуерецкое, где сгорел мост, должна появиться новая переправа, сообщили в Минтрансе Карелии.
08.11.2019, 11:09
Качественные ткани помогают делать удивительные вещи, но для начала такие еще нужно найти. Если вы часто работаете с различными материалами и пока не определились какой лучше, то ткань вискоза станет лучшим решением данной проблемы.
08.11.2019, 11:03
К началу зимнего сезона на лыжной трассе "Фонтаны" установили наружное освещение от стоянки до развилки.
08.11.2019, 11:00
В настоящее время одним из приоритетных направлений развития экономики является стимулирование малого и среднего бизнеса.
08.11.2019, 10:55
Мужчина совершил ряд краж в сетевых магазинах в Сулажгоре, а также в других районах города, сообщили в МВД Карелии.
08.11.2019, 10:40
Панели и металлические конструкции ФОКа в Медвежьегорске разобрали.
08.11.2019, 10:36
В исправительных колониях Карелии оборудованы собственные хлебопекарни и участки по производству макаронных изделий, сообщили в УФСИН по Карелии.
08.11.2019, 10:28
Пассажирам застрявшей в пути "Ласточки" из Петрозаводска предлагали согреться чаем за 45 рублей (ФОТО) 6
Корреспондент "Столицы на Онего", оказавшаяся в застрявшей "Ласточке", рассказала о ЧП.
08.11.2019, 10:18
Ремонт светофора может затруднить движение на площади Гагарина, сообщили в мэрии Петрозаводска.
08.11.2019, 10:10
Пожар произошел ночью 8 ноября в Пудожском районе, сообщили в МЧС Карелии.
08.11.2019, 09:57
Очередное повышение стоимости бензина и дизельного топлива произошло в Петрозаводске за последнюю неделю.
08.11.2019, 09:56
Инцидент произошел 7 ноября в Олонце, сообщили в МЧС Карелии.
08.11.2019, 09:50
Спасатели помогли жительнице Кондопоги 7 ноября, сообщили в МЧС Карелии.
08.11.2019, 09:45
Водители лишились прав из-за медицинских противопоказаний, сообщили в прокуратуре Карелии.
08.11.2019, 09:29
Правительство Карелии прогнозирует рост промышленности республики на 2%-2,8% ежегодно в течение ближайших трех лет.
08.11.2019, 09:28
В пабе на улице Красной вас ждет сочное мясо, бильярд и футбол.
08.11.2019, 09:15
Семьи с детьми-инвалидами, рожденными до 31 декабря 2022 года, смогут получить ипотеку по льготной ставке 6%.
08.11.2019, 09:06
В ОЖД рассказали о причинах ночной задержки в движении поездов "Ласточка" №805 Петрозаводск – Санкт-Петербург и №820 Псков – Петрозаводск.
08.11.2019, 09:06
ДТП произошло 7 ноября в Кондопожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.
08.11.2019, 09:06
Глава Карелии сообщил, что медведицу отправили в подмосковный питомник.
08.11.2019, 08:54
Передвижной флюорографический комплекс поступил в Республиканский противотуберкулезный диспансер, сообщили в Минздраве Карелии.
08.11.2019, 08:20
На Лососинском шоссе в районе дома № 30 появится дорожный объект с пешеходным вызывным устройством, сообщили в мэрии Петрозаводска.
08.11.2019, 08:05
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 8 ноября.
08.11.2019, 07:55
Мужчину признали виновным в получение взятки за незаконные действия и бездействие, сообщили в Следкоме Карелии.
08.11.2019, 07:25
В Кестеньгской средней школе обнаружили нарушения СанПиНа, сообщили на сайте Лоухского районного суда.
08.11.2019, 07:15
08.11.2019, 07:05
По факту передачи Евгению Шелковникову незаконного вознаграждения было возбуждено дело в отношении ООО "КТК", сообщили в прокуратуре Карелии.
08.11.2019, 06:40
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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник провела выездное совещание на территории лыжной трассы, где установили освещение.
07.11.2019 17:14
07.11.2019 15:54
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07.11.2019 09:46
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Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
06.11.2019 14:44
05.11.2019 15:03
05.11.2019 14:33
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Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?
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