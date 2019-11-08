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Новости

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Сегодня, 08 Ноября 2019
Уехавший в Петербург бывший премьер-министр Карелии оценил возможность своего возвращения
Бывший премьер-министр правительства Карелии Олег Тельнов занял руководящий пост в одной из структур Газпрома – он стал начальником Управления теплоэнергетики ООО "Межрегионгаз" в Санкт-Петербурге.
08.11.2019, 15:15
Определен подрядчик для строительства детсада на улице Репникова в Петрозаводске
Строительство объекта будет вестись по решению Госкомиссии по подготовке к 100-летию образования Карелии в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года", сообщили в республиканском Минтрансе.
08.11.2019, 15:07
Инвалид из Карелии выиграл первенство России по плаванию
Дмитрий Лобанов стал победителем первенства России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщили в Минспорта Карелии.
08.11.2019, 14:53
Тротуары в Петрозаводске не посыпают противогололедной смесью 1
Мэрия Петрозаводска зафиксировала факты отсутствия противогололедных материалов на придомовых территориях.
08.11.2019, 14:47
Появление "ушлых москвичей" предрекают после резкого снижения аренды на землю в Карелии 3
Министерство имущественных и земельных отношений Карелии готовит изменения в законодательстве, которые позволят снизить размер арендной платы за земельные участки для малого и среднего бизнеса на 70%.
08.11.2019, 14:46
Известная оперная певица выступит в Петрозаводске
На фестивале оперы "ОпераVita" выступит заслуженная артистка России, лауреат премии "Золотая маска" Надежды Павловой, сообщили в Минкультуры Карелии.
08.11.2019, 14:31
Водителей Карелии предупредили об опасности на дороге из-за потепления
На дороге в субботу и воскресенье может образоваться гололедица, сообщили в ГИБДД Карелии.
08.11.2019, 14:25
Увольнение многодетного фельдшера не стало трагедией для поселка Карелии 4
Стали известны подробности скандала с переехавшей в поселок Карелии из Иркутска многодетной женщины-фельдшера.
08.11.2019, 14:14
Промышленники и предприниматели Карелии сыграли с представителями власти в интеллектуальную игру 2
На прошлой неделе представители бизнеса сразились с министрами и работниками правительства в интеллектуальной игре квиз "Разумные люди".
08.11.2019, 14:11
Полиция нашла подростков, укравших в Карелии пожертвования для бездомных животных
В полицию Костомукши о хищении ящика для сбора средств на содержание бездомных животных заявила 38-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.
08.11.2019, 14:08
Пьяный житель Карелии уплыл из бара на двух лодках 2
В полицию Калевальского района обратилась 52-летняя местная жительница, сообщили в МВД Карелии.
08.11.2019, 13:31
Ребенка в Карелии засосало в грязь
Спасатели пришли на помощь застрявшему в грязи школьнику в Пудоже, сообщили в правительстве Карелии.
08.11.2019, 12:55
Лиминчук: Нужно прекратить манипулировать вопросом о ветеранских выплатах 9
Депутат Заксобрания Карелии Леонид Лиминчук прокомментировал законопроект по увеличению ветеранских выплат.
08.11.2019, 12:41
Житель Карелии украл из кафе рыбу
В полицию Лоухского района с заявлением о краже обратились владельцы заведения общепита, сообщили в МВД Карелии.
08.11.2019, 12:10
Сериал "Эпидемия", местом действия которого стала Карелия, показали в Москве 3
"Эпидемия" стала первым российским сериалом, вошедшим в основной конкурс международного фестиваля сериалов CannesSeries, который проходил в апреле в Каннах.  
08.11.2019, 12:07
Нашлось объяснение, почему строители не хотят участвовать в программе капремонта в Карелии 3
Строительные компании, потенциально способные участвовать в программе капремонта жилья в Карелии, в большинстве случаев отказываются от этой работы.
08.11.2019, 12:05
Власти Петрозаводска пригрозили бизнесменам штрафами за отказ привести вывески к единообразию
Предприниматели карельской столицы приступили к замене вывесок, а тем, кто этого не сделает, грозит административная ответственность, сообщили в мэрии Петрозаводска.
08.11.2019, 11:59
Стало известно, когда разрешится проблема с "самозахватом" участков лесфонда в Петрозаводске
Администрация столицы Карелии планирует до конца 2020 года полностью завершить работу по внесению изменений в Генеральный план города, чтобы узаконить строительство на земельных участках, оказавшихся вне закона по решению суда.
08.11.2019, 11:24
Петрозаводчанка напала с ножом на пожилую мать 1
В полицию с заявлением о разбое обратилась 70-летняя петрозаводчанка, сообщили в МВД Карелии.
08.11.2019, 11:14
Сгоревший в Карелии мост пообещали заменить на новый к середине декабря 2
К 15 декабря в селе Шуерецкое, где сгорел мост, должна появиться новая переправа, сообщили в Минтрансе Карелии.
08.11.2019, 11:09
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08.11.2019, 11:03
Трассу "Фонтаны" подсветили в Петрозаводске 7
К началу зимнего сезона на лыжной трассе "Фонтаны" установили наружное освещение от стоянки до развилки.
08.11.2019, 11:00
Молодой предприниматель работает при поддержке Корпорации развития Карелии
В настоящее время одним из приоритетных направлений развития экономики является стимулирование малого и среднего бизнеса.
08.11.2019, 10:55
Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину в желтой куртке, подозреваемого в серии краж (ВИДЕО) 3
Мужчина совершил ряд краж в сетевых магазинах в Сулажгоре, а также в других районах города, сообщили в МВД Карелии.
08.11.2019, 10:40
Строящийся к 100-летию Карелии ФОК в Медвежьегорске начали разбирать (ФОТОФАКТ) 8
Панели и металлические конструкции ФОКа в Медвежьегорске разобрали.
08.11.2019, 10:36
Заключенные в Карелии выпекают более полутора тонн хлеба каждый день 2
В исправительных колониях Карелии оборудованы собственные хлебопекарни и участки по производству макаронных изделий, сообщили в УФСИН по Карелии.
08.11.2019, 10:28
Пассажирам застрявшей в пути "Ласточки" из Петрозаводска предлагали согреться чаем за 45 рублей (ФОТО) 6
Корреспондент "Столицы на Онего", оказавшаяся в застрявшей "Ласточке", рассказала о ЧП.
08.11.2019, 10:18
Светофоры не будут работать в центре Петрозаводска 1
Ремонт светофора может затруднить движение на площади Гагарина, сообщили в мэрии Петрозаводска.
08.11.2019, 10:10
Огонь уничтожил гараж и автомобиль в Карелии 1
Пожар произошел ночью 8 ноября в Пудожском районе, сообщили в МЧС Карелии.
08.11.2019, 09:57
Рост цен на бензин и дизтопливо в Петрозаводске не прекращается 1
Очередное повышение стоимости бензина и дизельного топлива произошло в Петрозаводске за последнюю неделю.
08.11.2019, 09:56
Пациента больницы в Карелии сняли с крыши 1
Инцидент произошел 7 ноября в Олонце, сообщили в МЧС Карелии.
08.11.2019, 09:50
Пальцы жительницы Карелии застряли в блендере 2
Спасатели помогли жительнице Кондопоги 7 ноября, сообщили в МЧС Карелии.
08.11.2019, 09:45
Наркоман, алкоголик и эпилептик лишились водительских прав в Петрозаводске
Водители лишились прав из-за медицинских противопоказаний, сообщили в прокуратуре Карелии.
08.11.2019, 09:29
Составлен прогноз по росту отдельных отраслей промышленности Карелии 4
Правительство Карелии прогнозирует рост промышленности республики на 2%-2,8% ежегодно в течение ближайших трех лет.
08.11.2019, 09:28
BBQ-паб с собственной коптильней и фан-зоной открылся центре Петрозаводска
В пабе на улице Красной вас ждет сочное мясо, бильярд и футбол.
08.11.2019, 09:15
Расширен перечень категорий семей, имеющих право на льготы по ипотеке
Семьи с детьми-инвалидами, рожденными до 31 декабря 2022 года, смогут получить ипотеку по льготной ставке 6%.
08.11.2019, 09:06
Дочка РЖД назвала причины задержки "Ласточки" минувшей ночью 1
В ОЖД рассказали о причинах ночной задержки в движении поездов "Ласточка" №805 Петрозаводск – Санкт-Петербург и №820 Псков – Петрозаводск.
08.11.2019, 09:06
Водитель грузовика сбил мужчину на трассе в Карелии 1
ДТП произошло 7 ноября в Кондопожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.
08.11.2019, 09:06
Брошенную в клетке медведицу увезли из Карелии
Глава Карелии сообщил, что медведицу отправили в подмосковный питомник.
08.11.2019, 08:54
Жители Карелии смогут сделать флюорограмму в передвижном пункте
Передвижной флюорографический комплекс поступил в Республиканский противотуберкулезный диспансер, сообщили в Минздраве Карелии.
08.11.2019, 08:20
Новый светофор появится на самом опасном переходе в Петрозаводске 3
На Лососинском шоссе в районе дома № 30 появится дорожный объект с пешеходным вызывным устройством, сообщили в мэрии Петрозаводска.
08.11.2019, 08:05
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 8 ноября.
08.11.2019, 07:55
Бывшего инспектора ДПС Карелии осудили за взятку 1
Мужчину признали виновным в получение взятки за незаконные действия и бездействие, сообщили в Следкоме Карелии.
08.11.2019, 07:25
Школе в Карелии грозила эпидемия
В Кестеньгской средней школе обнаружили нарушения СанПиНа, сообщили на сайте Лоухского районного суда.
08.11.2019, 07:15
Погода в Петрозаводске сегодня, 8 ноября
08.11.2019, 07:05
Оштрафовали подельников экс-чиновника Госавтодорнадзора Карелии, осужденного за коррупцию 4
По факту передачи Евгению Шелковникову незаконного вознаграждения было возбуждено дело в отношении ООО "КТК", сообщили в прокуратуре Карелии.
08.11.2019, 06:40
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02.11.2019, 18:00
Вышли новые детективные сериалы, которые стоит посмотреть
03.11.2019, 16:15
Трассы в Карелии не будут очищать от снега
07.11.2019, 12:54
Тепло надолго вернется в Карелию
02.11.2019, 09:20
Появилось видео с места смертельной аварии в Карелии (ВИДЕО)
07.11.2019, 09:26
Память с грамматическими ошибками
03.11.2019, 11:00
Волки съели собаку в поселке Карелии

Аналитика

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Как выбрать планировку квартиры
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"Мы потеряли, а вернее, у нас отняли что-то очень важное..." 5
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