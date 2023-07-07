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Все мы немного хищники: глава Минздрава Карелии посоветовал, как бороться со стрессом

Новости. Общество
09:12, 09 Июля 2023
фото: © Михаил Охлопков/ВК

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«Ловите простой лайфхак, который поможет вам немного регулировать уровень тестостерона и кортизола», - написал в соцсети министр здравоохранения Карелии.

На своей странице в соцсети глава республиканского Минздрава Михаил Охлопков посоветовал, как бороться со стрессом.

«Вы замечали, что в животном мире все хищники мускулистые и не толстые? Конечно, это связано с физической нагрузкой, а также преобладанием белковой пищи. Но есть еще другие причины. Ловите простой лайфхак, который поможет вам немного регулировать уровень тестостерона и кортизола», — написал министр. 

По его словам, человеческая челюсть эволюционно связана с кортизолом, это доказано исследованиями. Кортизол — это гормон, который образуется в коре надпочечников. Он регулирует стресс в организме, воздействуя на уровень артериального давления, обмен белков, жиров и углеводов.

«Как только вы чувствуете, что у вас постепенно поднимается кортизол, или вы понимаете, что день будет достаточно стрессовым, начните напрягать свою челюсть и немного выдвигать ее вперед (как хищник, который планирует сожрать свою добычу)», — посоветовал Охлопков.

По его словам, необходимо сделать несколько повторений этого упражнения и несколько раз в день к нему возвращаться.

«Также старайтесь ходить слегка с приподнятой головой. Вы заметите, что такая простая практика снижает уровень стресса и поднимает уверенность в себе», — написал министр.

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