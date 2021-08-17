Все новые случаи COVID-19, зарегистрированные за сутки в Карелии, выявлены у пациентов, не сделавших прививку

В Карелии за сутки выявили 169 новых случаев инфицирования коронавирусом, все они у жителей, которые не были привиты.

Как сообщил на своей странице министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, за минувшие сутки COVID-19 выявлен у 169 жителей республики, причем все они не прошли вакцинацию от коронавируса.

Из них заболевших - 169, средней тяжести - 29, тяжелых - 4.

В ковид-центрах Карелии проходит лечение 531 больной коронавирусом, из них в состоянии средней тяжести находятся 488 человек, тяжелых – 37 пациентов, 6 - крайне тяжелых (на ИВЛ).

За сутки выздоровели после ковида 175 человек.

Всего с начала пандемии в Карелии было выявлено 59633 человека, зараженного коронавирусом. За все время поправились 56129 человек.