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Все нуждающиеся в Карелии получат сенсоры мониторинга глюкозы до конца года

Новости. Общество
09:27, 20 Декабря 2022
фото: © Habrovich / shatterstock

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Карелия закупила достаточное количество сенсоров непрерывного мониторинга глюкозы, сообщил министр здравоохранения республики.

Карелия в полном объеме закупила сенсоры непрерывного мониторирования глюкозы. На 19 декабря 22 медицинские организации Карелии получили 3773 штуки датчиков мониторинга уровня глюкозы на общую сумму более 18 миллионов рублей. Об этом рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

«До конца года все несовершеннолетние в возрасте до 18 лет с инсулиновыми помпами и без помп, беременные и матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет, студенты очной формы обучения в возрасте до 23 лет с сахарным диабетом 1 типа, у которых установлены инсулиновые помпы, могут получить сенсоры непрерывного мониторирования глюкозы», — сообщил министр.

По словам Михаила Охлопкова, закупки датчиков в данный момент продолжаются. Всего в 2022 году на приобретение сенсоров было выделено более 21 миллиона рублей, все эти средства будут полностью освоены до конца года.

Министр напомнил, что в июле 2022 года в республике был принят региональный закон 1558-ЗРК об обеспечении сенсорами вышеперечисленных граждан, хотя требований об этом на федеральном уровне нет. При этом закупка сенсоров задержалась — с июля по октябрь они попросту отсутствовали на российском рынке.

«Отмечу, что датчики не являются основным методом самоконтроля уровня глюкозы, т. к. они измеряют уровень глюкозы в тканевой жидкости, а не в крови. Для более точного измерения показателя уровня глюкозы крови необходимо использовать показания глюкометра с тест-полосками, а также лабораторные методы исследования», — заметил Михаил Охлопков.

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