Все пляжи в Петрозаводске и окрестностях оказались опасными для здоровья

Роспотребнадзор проверил излюбленные места отдыха петрозаводчан.

В Роспотребнадзоре Карелии привели данные проверки популярных у петрозаводчан мест купания в августе. Выяснилось, что ни один из этих пляжей не соответствует всем гигиеническим нормам.

Так, в Каменном Карьере, в Сайгаволоке, в Песках, на озере Лососинное и на реке Лососинное пробы воды не соответствуют микробиологическим показателям, там присутствуют опасные бактерии. Микробиологические показатели почвы хромают на набережной Гюллинга и в Лососинном, там же не соответствуют санитарному законодательству пробы почвы по паразитологическим прказателям.

В Роспотребнадзоре напомнили, что отдыхающиеся купаются на этих пляжах на свой страх и риск. Официальные рекреационные зоны в Петрозаводске и окрестностях отсутствуют.