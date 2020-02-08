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"Все по Интернету узнали и боялись нам, родителям, сказать"

Новости. Общество
15:00, 09 Февраля 2020
фото: коллаж: © www.fontanka.ru/ © "Столица на Онего"
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Молодой сварщик-монтажник Матвей из села Деревянное погиб при обрушении СКК "Петербургский".

Напомним, в Санкт-Петербурге 31 января при проведении ремонтных работ и плановом демонтаже кровли произошло обрушение несущих конструкций находящегося на реконструкции здания СКК "Петербургский", расположенного по адресу: проспект Юрия Гагарина, 8. Под завалами комплекса погиб 29-летний сварщик Матвей из села Деревянное в Карелии.

Страшное видео, как рушится спортивно-концертный комплекс транслировали на всю страну. Родители увидели гибель своего сына практически в прямом эфире.

Как рассказал папа Матвея журналисту "Столицы на Онего", приехавшему в день похорон в Деревянное, они с женой "увидели смерть сына в реальном времени".

"Получается, там в 15.03 произошла эта катастрофа, – рассказал папа Матвея. – Жена в одной половине дома смотрела по телеканалу "Звезда" какой-то старый фильм, что-то плохо чувствовала себя до этого. И вдруг она как закричит. Подбегаю, а в Санкт-Петербурге обрушилась стена комплекса. Она говорит: "Вон наш Матвей бежит!" Понимаете, это было всего через 10 минут после трагедии. Мы в реальном времени увидели смерть сына. Я сразу за телефон – звонить. Дозвонился одному, спрашиваю: "Где Матвей?". А он: "Разбираемся". А через 10 минут я уже точно знал, что туда Матвей упал. Все по Интернету узнали и боялись нам, родителям, сказать".

Рассказывая журналисту о трансляции смерти сына по телевизору, мужчина плачет и отворачивается, пытаясь скрыть слезы, которые катятся по щетинистым щекам.

О том, как родители прожили пять дней с момента потери сына до его похорон, которые состоялись 5 февраля, читайте здесь.

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