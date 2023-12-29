Все праздники ремонтные бригады ПСК работают в режиме повышенной готовности

Все праздничные дни оперативно-ремонтные бригады АО «Прионежская сетевая компания» работают в режиме повышенной готовности.

Для устранения ЧП на электрических сетях энергетики подготовили специальную технику и запас необходимых материалов. Причина отключений электроэнергии – большие перегрузки.

За минувшие сутки оперативный персонал «Прионежской сетевой компании» в условиях сильного мороза вел работы по повышению надежности энергоснабжения поселка Чална. Туда доставили две дизельные электростанции, которые подключили к сетям поселка. Во второй половине дня 5 января работы были закончены. Практически сразу было зафиксировано резкое повышение нагрузки на энергообъекты. Часть населенного пункта вновь была обесточена. Энергоснабжение было восстановлено в самые короткие сроки. В настоящее время Чална полностью подключена к электроэнергии.

«Запредельный рост нагрузок на электрические сети был отмечен 4 и 5 января в деревне Ужесельга. В результате этого вышли из строя электросети, питающие потребителей деревни. К 11.00 5 января энергоснабжение было восстановлено. Но через два часа рост нагрузки на сети привел к тому, что загорелся провод на части ЛЭП и вышли из строя предохранители на местной трансформаторной подстанции", - говорится в сообщении пресс-службы карельского правительства.



Восстановлением энергообъектов занималась оперативно-ремонтная бригада Прионежского электросетевого участка под руководством Ильи Минаева. Работать пришлось при температуре воздуха в - 33 градуса. В настоящее время потребители Ужесельги получают электроэнергию.

Рост нагрузок стал причиной отключения электроэнергии в Петрозаводском районе Соломенное по улицам Садовая, Ботаническая, Лесопильная. Энергоснабжение потребителей было восстановлено 5 января, во второй половине дня.

Резкий рост нагрузки на энергообъекты стал причиной повреждения ЛЭП, питающей деревню Косалма и близлежащие базы отдыха. В кратчайшие сроки место повреждения было установлено, авария устранена.

Энергетики обращаются к жителям Карелии: в аномальных погодных условиях нужно выключить все лишние приборы, чтобы не допустить аварий. При необходимости стоит использовать печное отопление.