«Все проблемы решаем и в итоге решим», — Виктор Россыпнов рассказал о восстановлении электроснабжения в Карелии

Глава Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии рассказал о восстановлении электроснабжения в Чалне в условиях аномальных морозов.

Как написал в своем профиле в соцсети «ВКонтакте» глава Минстроя Карелии, «все проблемы решаем и в итоге решим».

В одной из наиболее острых точек первых дней этого года — Заозерье — электроснабжение в четверг было восстановлено, сообщил министр.

«После праздников перепроверим нагрузки и проведем встречи с жителями и энергетиками для обсуждения мер по улучшению ситуации», — добавил глава Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии.



По словам Виктора Россыпнова, в поселке Чална подключены все потребители, кроме трансформаторной подстанции, которая обеспечивает электроэнергией улицы Новая и Дружинина. «На ней в настоящее время включены 3 отходящих линии, отключена 1. Привезли 2-й дизель, собирают схему. После этого примерно в пределах 2-х часов ТП полностью будет погашена примерно на 30 минут. Далее запуск дизелей, которые при штатной ситуации будут работать до момента потепления», — рассказал глава ведомства.

С руководством сетевой компании Россыпнов также планирует обсудить меры по повышению мощности в будущем.



«Понимаю нервозность, вызванную морозом и сложностями из-за работы всей системы ЖКХ в пиковом режиме. Но предлагаю вместо оскорблений и угроз поблагодарить работников аварийных и ремонтных бригад, которые в 30-ти градусный мороз самоотверженно работают на восстановление систем жизнеобеспечения», — написал глава Минстроя Карелии в сети.