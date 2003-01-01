Реклама на сайте
Все пропавшие около границы с Россией норвежские военнослужащие найдены
Сегодня 15:00 Общество
Поделиться

Солдаты пропали во время учений. Они отрабатывали навыки по скрытному перемещению.

фото: © Столица на Онего

Все норвежские призывники, которые пропали во время учений в приграничном с Россией регионе, найдены живыми и невредимыми. Об этом сообщает телеканал TV2. По данным телеканала, в пятницу, 3 октября, все солдаты были обнаружены.

Несколько военнослужащих самостоятельно добрались до контрольно-пропускного пункта на автомагистрали E6. Остальные вышли на связь по радиоканалам, после чего к месту их нахождения выдвинулась поисковая группа для эвакуации.

Судя по имеющейся у нас информации, нет оснований полагать, что им требуется медицинская помощь, — заявил руководитель оперштаба Эйвинд Джонсон Хольсбреккен.

Инцидент произошел во время учений в самой северной области Норвегии Финнмарк, которая граничит с Финляндией и Мурманской областью России. Учения, в ходе которых военные отрабатывали навыки скрытного перемещения, длились почти две недели и должны были завершиться утром в четверг, 2 октября.

Изначально в четверг не вышли на связь десять военнослужащих. Пятеро из них были найдены практически сразу в тот же день — трое самостоятельно прибыли на место сбора, еще двое были обнаружены в ходе поисков.

