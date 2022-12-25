«Все ребята бодрые»: глава Карелии побывал на позициях в Луганской Народной Республике (ФОТО и ВИДЕО)

Артур Парфенчиков проверил условия, в которых служат мобилизованные из Карелии.

Глава республики Артур Парфенчиков посетил оборонительные позиции в Луганской Народной Республике, где служат мужчины, мобилизованные из Карелии.



«Сделать это было непросто - теплая зима на юге России принесла распутицу, последние километры до наших батальонов мы шли пешком по чернозему, так как даже военная техника застревала в нем. Но, несмотря на все сложности, долгожданные встречи состоялись», - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети.



По его словам, военнослужащие держатся достойно.



«Все ребята бодрые, уверенные в себе и своих командирах, имеют боевой настрой. Дополнительные силы придает круглосуточная активная работа российской ствольной и реактивной артиллерии. За кружкой солдатского чая у костра и в блиндаже обсудили, как еще Карелия может помочь им. Наши земляки из двух подразделений, где удалось побывать, единодушно подтвердили, что чувствуют поддержку республики», - заявил глава Карелии.



По его словам, еженедельно по заявкам командиров из нашего региона на передовую отправляют необходимое обмундирование, дополнительное оборудование и провизию.



«Лично убедился, что помощь доходит - в землянках карельские печки, под навесами работают генераторы, в наличии бензопилы для заготовки дров, обустроены походные бани, везде имеются запасы бутилированной воды», - отметил Парфенчиков.



Как заявил глава Карелии, он записал все вопросы, поднятые мобилизованными. В частности, необходимо отправить на фронт дополнительные полевые бани, походную кухонную утварь, наладить снабжение карельских подразделений витаминами.



«Будем решать и частные вопросы поддержки семей, которые поставили на встречах. После посещения нашего батальона стало понятно, как сложно доставлять на позиции личные посылки и гуманитарные грузы. Однако все транспортные цепочки мы отслеживаем, как и обратную связь от жен карельских бойцов», - подчеркнул Парфенчиков.



Ранее «Столица на Онего» передавала мнение министра обороны России Сергея Шойгу о том, как долго будет продолжаться спецоперация.





















