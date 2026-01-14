Все рестораны KFC в России прекратили существование

Владелец сети Rostic's компания «Юнирест» завершила полный ребрендинг всех точек американской сети, которая ушла с российского рынка в 2022 году. Теперь все заведения вновь работают под отечественным брендом Rostic's.
Все рестораны KFC в России теперь работают под брендом Rostic’s. Об этом рассказали «РБК» в пресс-службе «Юнирест». Подтверждение об отсутствии заведений со старым названием на картах также предоставил сервис «2ГИС». Процесс ребрендинга начался весной 2023 года после того, как российский франчайзи «Смарт Сервис» выкупил у американской корпорации Yum! Brands местный бизнес, включая права на мастер-франшизу и торговую марку Rostic’s. Одним из условий сделки был отказ от бренда KFC.
Бренд Rostic’s исторически предшествовал KFC в России, существовав с 1993 года. В 2011 году после продажи бизнеса Yum! Brand» сеть была переименована в KFC. Таким образом, оригинальный российский бренд полностью возвращается на рынок.
Новый владелец «Юнирест» в течение 2023–2024 годов консолидировал бизнес и выкупил активы у крупнейших франчайзи. На сегодняшний день под управлением компании работает более 1300 ресторанов Rostic’s, включая собственные и франчайзинговые точки.
В Петрозаводске также продолжают работать 4 точки KFC, переименованных в Rostic’s. Они находятся по адресам: просп. Ленина, 27, ул. Генерала Терёхина, 1, Университетская ул. и 1, Лесной просп., 47А.
Ранее сообщалось, что сеть ресторанов KFC окончательно уйдет из России.