Все санатории в России обяжут платить туристический налог

С начала 2025 года санатории наравне с отелями должны будут платить туристический налог.

Санатории в России включены в реестр классифицированных средств размещения, поэтому они наравне с отелями должны будут с 1 января 2025 года платить туристический налог, но по минимальной ставке в 100 рублей в сутки, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Об этом сообщает агентство «Прайм».

Президент РФ Владимир Путин в июле подписал закон, который разрешает регионам с 2025 года вводить туристический налог, он по сути заменит курортный сбор. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы. Туристический налог будет относиться к местным налогам, то есть муниципальные образования будут вправе вводить его своими правовыми нормативными актами.

При этом, как указали в РСТ, в конце октября были утверждены изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие расширение числа плательщиков туристического налога, включая объекты размещения, где оказываются услуги по санаторно-курортному лечению. «Как уточняется, налогоплательщики, оказывающие такие услуги, подлежат обложению турналогом по минимальной установленной ставке в 100 рублей», — сообщили в пресс-службе.

Руководитель юридического отдела Российского союза туриндустрии Илья Курский подчеркнул, что отраслевой союз последовательно придерживался позиции, что санатории не должны облагаться этим налогом. «РСТ много раз обсуждали эту тему с Минэкономразвития, доказывая, что санатории — не просто средства размещения, они выполняют важную социальную роль и имеют другой функционал. Туда едут не отдыхать, а восстанавливать здоровье после серьезных заболеваний, с хроническими болезнями наиболее уязвимые и льготные группы населения», — сказал он.

Как указали в РСТ, в 2025 году ставка налога заявлена в размере 1% с последующим увеличением до максимальных 5% в 2029 году. В союзе заметили, что этот налог, по мнению участников рынка, может «значительно увеличить фискальную нагрузку на легальный гостиничный бизнес, под давлением окажутся и санатории».