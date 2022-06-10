«Все в шоке!» - жители ряда домов в Петрозаводске получили счета за квартиру с крупной задолженностью

Жители столицы Карелии получили предупреждения от коммунальщиков с указанием огромных сумм долгов: рассылку квитанций объяснили сбоем системы.

В Петрозаводске жильцы ряда домов получили от «Комплексного расчетного центра Петрозаводска» предупреждения, в которых содержалась информация о крупных долгах хозяев квартир. Речь в квитках шла о десятках тысяч рублей. «КРЦ» требовал заплатить по долгам и грозил санкциями. Получатели квитанций были шокированы.

Вскоре представители «КРЦ» заявили, что рассылка была обусловлена программным сбоем и является ошибкой. На предприятии пообещали провести внутреннюю проверку.

Слово «Должник» напечатано крупными буквами на предупреждениях, которые получили жители Петрозаводска. Копия одной из таких бумаг есть у «Столицы на Онего». Сумма долга, указанная в ней, превышает 24 тысячи рублей. В документе сообщается, что в случае неуплаты долга, коммунальщики отключат жителям канализацию, а также обратятся к коллекторам и приставам.

Подробнее об этой истории с коммунальщиками читайте здесь.