«Все выпивают»: жители Карелии умирают от болезней, связанных со злоупотреблением алкоголя

Специалисты Республиканского наркологического диспансера рассказали о тяжелых заболеваниях и неслучайных смертях из-за опасного потребления алкоголя.

Ежегодно статистика по смертности как в Карелии, так и во всей России, показывает одну и ту же картину: люди умирают чаще всего от сердечно-сосудистых, онкологических и желудочно-кишечных заболеваний. Хронический алкоголизм среди главных причин летальных исходов никогда не упоминается. По официальной статистике смертность от алкоголизма в Карелии в прошлом году составила всего 3,1 процента. Зарегистрировано три случая смерти от хронического алкоголизма и 22 случая отравлений алкоголем со смертельным исходом. Но сколько пациентов «заработали» себе болезни, которые лидируют среди причин летальных исходов, из-за чрезмерного потребления алкогольных напитков, статистика не скажет. Хотя 60 процентов смертей мужчин в трудоспособном возрасте связаны с причинами, ассоциированными именно с алкоголем.



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В единственном в Карелии отделении неотложной наркологической помощи, которое располагается в Республиканском наркологическом диспансере, в прошлом году не было зарегистрировано ни одной смерти. Но 99 процентов пациентов, поступающих в отделение, имеют помимо алкоголизма еще какие-то дополнительные диагнозы. Чаще всего это поражение печени и сердечно-сосудистые заболевания, гипертоническая болезнь, сосудистые заболевания головного мозга. Эти болезни являются основными причинами преждевременной смерти, считает заведующий отделением неотложной наркологической помощи Никита Галов.

«Все выпивают. Кто-то больше, кто-то меньше. Врачи разных специальностей по-разному определяют "норму" потребления. У кардиолога она одна, у гастроэнтеролога другая, у нарколога третья. Но так или иначе алкоголь — это яд. Чрезмерное его потребление ведет к определенным последствиям в нашем организме. Это касается всех систем. Если говорить про наркологию, то это приводит к развитию алкоголизма. Когда человеку поставлен такой диагноз, в его организме произошли определенные изменения и отказаться от алкоголя ему уже очень трудно. Риски развития сопутствующих заболеваний, чаще всего сердечно-сосудистых, желудочно-кишечного тракта, становятся еще выше. До постановки диагноза врачи могли как-то коррелировать состояние, сказав пациенту, что ты больше не выпиваешь, тебе нельзя. Человек, если дорожит своим здоровьем и жизнью, понимает и отказывается от алкоголя. При развитии алкоголизма пациенту это сделать сложно, а порой невозможно», — рассказал Никита Галов.

Подробнее читайте в материале «В зоне риска: алкоголь и его тяжелые последствия».