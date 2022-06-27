890x80
Реклама
Почему важно вкладывать в маркетинг сейчас?
27.06.2022 16:34
Достойной альтернативы на предстоящих выборах действующему главе Карелии не предвидится?
08.06.2022 11:20
Мэр Петрозаводска пообещал вернуть владельцам торговых точек «старые, безобразные» урны
30.06.2022 10:34

«Все выпивают»: жители Карелии умирают от болезней, связанных со злоупотреблением алкоголя

Новости. Общество
07:20, 01 Июля 2022
фото: © Garna Zarina / shutterstock

Новости партнеров

Специалисты Республиканского наркологического диспансера рассказали о тяжелых заболеваниях и неслучайных смертях из-за опасного потребления алкоголя.

Ежегодно статистика по смертности как в Карелии, так и во всей России, показывает одну и ту же картину: люди умирают чаще всего от сердечно-сосудистых, онкологических и желудочно-кишечных заболеваний. Хронический алкоголизм среди главных причин летальных исходов никогда не упоминается. По официальной статистике смертность от алкоголизма в Карелии в прошлом году составила всего 3,1 процента. Зарегистрировано три случая смерти от хронического алкоголизма и 22 случая отравлений алкоголем со смертельным исходом. Но сколько пациентов «заработали» себе болезни, которые лидируют среди причин летальных исходов, из-за чрезмерного потребления алкогольных напитков, статистика не скажет. Хотя 60 процентов смертей мужчин в трудоспособном возрасте связаны с причинами, ассоциированными именно с алкоголем.


фото: © marvent / shutterstock

В единственном в Карелии отделении неотложной наркологической помощи, которое располагается в Республиканском наркологическом диспансере, в прошлом году не было зарегистрировано ни одной смерти. Но 99 процентов пациентов, поступающих в отделение, имеют помимо алкоголизма еще какие-то дополнительные диагнозы. Чаще всего это поражение печени и сердечно-сосудистые заболевания, гипертоническая болезнь, сосудистые заболевания головного мозга. Эти болезни являются основными причинами преждевременной смерти, считает заведующий отделением неотложной наркологической помощи Никита Галов.

«Все выпивают. Кто-то больше, кто-то меньше. Врачи разных специальностей по-разному определяют "норму" потребления. У кардиолога она одна, у гастроэнтеролога другая, у нарколога третья. Но так или иначе алкоголь — это яд. Чрезмерное его потребление ведет к определенным последствиям в нашем организме. Это касается всех систем. Если говорить про наркологию, то это приводит к развитию алкоголизма. Когда человеку поставлен такой диагноз, в его организме произошли определенные изменения и отказаться от алкоголя ему уже очень трудно. Риски развития сопутствующих заболеваний, чаще всего сердечно-сосудистых, желудочно-кишечного тракта, становятся еще выше. До постановки диагноза врачи могли как-то коррелировать состояние, сказав пациенту, что ты больше не выпиваешь, тебе нельзя. Человек, если дорожит своим здоровьем и жизнью, понимает и отказывается от алкоголя. При развитии алкоголизма пациенту это сделать сложно, а порой невозможно», — рассказал Никита Галов.

Подробнее читайте в материале «В зоне риска: алкоголь и его тяжелые последствия».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.06.2022, 22:11
Бригантина с алыми парусами вошла в акваторию Онего в Петрозаводске (ФОТО)
28.06.2022, 12:46
«Пусть служат»: выпускников Педколледжа Петрозаводска забирают в армию, не дав получить дипломы
28.06.2022, 13:59
Молодой помощник районного прокурора Карелии совершил самоубийство
27.06.2022, 09:48
Жители Петрозаводска осаждают пляж в окрестностях города (ВИДЕО)
27.06.2022, 11:07
Воинские подразделения «Онего» и «Ладога» сформируют в Карелии для отправки на Украину
26.06.2022, 17:56
Появились фотографии пожара в Заозерье — там горит целый двор (ФОТО И ВИДЕО)

Чтиво

27.06.2022 15:19
Кофе со сливками
Жить в кайф!
Предприниматель и скульптор Сергей Гапанович о том, как жить и работать в удовольствие.
Куда можно выгодно и безопасно вложить свои сбережения?
27.06.2022 08:58
Заксобрание Карелии приняло решение покинуть парламентскую конференцию Балтийского моря
23.06.2022 16:10
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.